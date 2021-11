Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unerlaubt an Salattheke bedient, Vandalismus

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unerlaubt an Salattheke bedient

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr begab sich ein 28-jähriger Mann in einen Einkaufsmarkt in der Dreimühlengasse. Dort aß er von einer im Markt aufgestellten Salattheke. An der Kasse angekommen weigerte sich der Mann das Gegessene zu bezahlen und wurde zunehmend aggressiv, weshalb die Polizei verständigt wurde. Als die eingesetzten Polizeibeamten den alkoholisierten Mann aus dem Einkaufsmarkt bringen wollten, leistete dieser Widerstand. Außerdem beleidigte er die Beamten mehrfach und bedrohte diese. Der 28-Jährige muss nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Blaufelden: Scheibe eingeworfen

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstagvormittag 08:30 Uhr und Montagvormittag 09:45 Uhr die Scheibe eines Schulgebäudes in der Schulstraße. Dabei splitterte die Scheibe, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Vellberg: Mehrere Fahrzeuge und Fassade beschmutzt

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr beschmutzte ein Vandale vier Pkws in Kleinaltdorf mit verschiedenen Lebensmitteln. Außerdem wurde eine Hausfassade in der Mühlenstraße mit Eiern beworfen. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Telefonnummer 07973 5137 entgegen.

