Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfalllflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Hecke beschädigt - Zeugenaufruf!

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in der Rostocker Straße hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 21 Uhr eine Hecke stark beschädigt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Aufgrund des Spurenbildes muss der Pkw in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und infolgedessen in die Hecke gefahren sein. Der entstandene Schaden an der Hecke beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Unfall aufgrund Ampelausfall

Am Montagfrüh gegen 08:10 Uhr fiel die Ampelanlage auf der Konrad-Adenauer-Straße an der Kreuzung zur Dalkinger Straße aus. In dieser Zeit kam es zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 6000 Euro entstanden ist. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer auf der vorfahrtsberechtigten Konrad-Adenauer-Straße von Aalen in Richtung Crailsheim. Eine VW-Fahrerin wollte von der Dalkinger Straße nach links einbiegen und bemerkte hierbei den LKW offenbar zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Abtsgmünd: Beim Ausparken beschädigt

Am Montag gegen 11:25 Uhr beschädigte eine 66-Jährige Fiat-Fahrerin beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in den Osteren einen dort stehenden VW einer 24-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell