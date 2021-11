Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Rosengarten: Einbruch in Wohnhaus

Am Montagmorgen gegen 05:20 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus in Wielandsweiler. Während er sich noch im Wohnhaus aufhielt, wurde er von einer Bewohnerin überrascht, weshalb er aus dem Gebäude flüchtete. Eine anschließende Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief erfolglos. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Eine 33-jährige VW-Fahrerin befuhr am Montagmittag gegen 12:50 Uhr die Max-Eyth-Straße und wollte nach links in den Hagenbacher Ring abbiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 42-jährige VW-Fahrerin, welche den Hagenbacher Ring befuhr und nach links in die Max-Eyth-Sraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro entstand.

