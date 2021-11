Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt, Einbruch in Baustelle, Unfallflucht, Zigarettenautomat aufgebrochen & Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Auto zerkratzt

Zwischen Freitag, 12:45 Uhr und Montag, 8:30 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter einen am Marktplatz abgestellten Ford auf beiden Fahrzeugseiten und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Schwaikheim: Einbruch in Baustelle

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 7:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Baustelle in der Straße Sonnenhang ein und entwendeten von dieser verschiedene Kabel, Baumaschinen und sonstiges Elektrozubehör. Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 mit dem Polizeiposten Schwaikheim in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montagvormittag einen in der Friedrich-Fischer-Straße auf einem Parkplatz abgestellten Renault und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Weinstadt-Großheppach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Durch bisher unbekannte Diebe wurde zwischen Donnerstag und Montagvormittag in der Bruckwiesenstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang noch unbekannt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Rudersberg: Versuchter Einbruch

Ein bisher unbekannter Täter versuchte in der Nacht auf Dienstag gegen 0:15 Uhr in eine Wohnung in der Hölderlinstraße einzubrechen. Der Täter wurde hierbei allerdings vom Bewohner gestört und flüchtete anschließend. An der Balkontüre, die der Täter versucht hat aufzuhebeln, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

