Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nachträglicher Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall & Senior bei Schwelbrand verletzt

Aalen (ots)

Fellbach: Nachträglicher Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstag, den 21.10.2021 gegen 16:30 Uhr in der Stuttgarter Straße ereignet hat.

Ein 27-jähriger Roller-Fahrer fuhr die Straße in Richtung Stuttgart entlang, kam hierbei zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Unklar ist bislang, ob der Sturz durch einen 40-jährigen Mazda-Fahrer, der die Straße in selber Richtung befuhr und die Fahrspur wechselte, mitverursacht wurde. Zudem konnte die genaue Unfallörtlichkeit bislang nicht geklärt werden. Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier zu melden.

Winnenden-Schelmenholz: Senior bei Schwelbrand verletzt

Vermutlich durch Handwerksarbeiten ausgelöst kam es am Dienstagmorgen in der Trennungsfuge eines Doppelhauses in der Straße Burgäcker zu einem Schwelbrand. Ein 83 Jahre alter Bewohner wurde durch Rauchgase, die in die Wohnräumlichkeiten zogen, verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr ist derzeit mit vier Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Zur Höhe des Sachschadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell