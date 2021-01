Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210122.4 Itzehoe: Versuchter Einbruch in Gebäude der Innenstadtgemeinde der St. Laurentii Kirche

Itzehoe (ots)

Im Zeitraum von 07.01.2021, 14.00 Uhr, bis 21.01.2021, 11.00 Uhr, ist es in Itzehoe zu einem versuchten Einbruch in das Gebäude der Innenstadtgemeinde der St. Laurentii Kirche gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die unbekannten Täter suchten das Objekt der Innenstadtgemeinde in der Kirchenstraße auf und betraten die Treppe zum Nebeneingang. Am Nebeneingang versuchten sie gewaltsam die Tür aufzuhebeln. Der Versuch schlug jedoch fehl. Anschließend begaben sich die Einbrecher zu einem anderen Nebeneingang. Als sie die Tür ebenfalls nicht aufgehebelt bekamen, verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 wenden.

Maike Pickert

