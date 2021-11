Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Parkenden PKW gestreift und geflüchtet

2000 Euro Schaden hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der zwischen Montagvormittag, 11 Uhr und Dienstagvormittag, 11 Uhr, einen VW streifte, welcher in der Knöcklestraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Waldhausen: 10.000 Euro Schaden

10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag um 07:15 Uhr auf der Beurener Straße ereignete. Ein 18-jähriger VW-Fahrer musste sein Fahrzeug abbremsen, da ein vorausfahrender Da Fahrradfahrer links abbiegen wollte. Dies erkannte eine nachfolgende 19-jährige Audi-Lenkerin zu spät und fuhr auf.

Oberkochen: Unfall beim Wenden

Am Dienstag um kurz vor 08:45 Uhr befuhr ein 82-jähriger Lenker eines Skoda die B19 in Fahrtrichtung Heidenheim. Auf der Strecke fuhr der Senior zunächst auf den Seitenstreifen, um anschließend sein Fahrzeug zu wenden. Ein nachfolgender 60-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation und versuchte noch nach links auszuweichen, was jedoch nicht ausreichte, so dass der VW frontal in die linke Seite des Skoda prallte. Hierbei wurde der Fahrer des VW leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Westhausen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag um kurz vor 7 Uhr auf der B29 bei Immenhofen. Ein 36-jähriger Lenker eines Ford Transit erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 19-jährige VW-lenkerin abbremsen musste und fuhr auf. Durch den Anstoß wurde der VW noch auf den davorstehenden Tesla eines 36-Jährigen aufgeschoben. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Omnibusse streifen sich

Der entstandene Schaden bei einem Unfall mit zwei Omnibussen am Dienstagmorgen um 06:20 Uhr beim ZOB in der Bahnhofstraße wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Ein 57-jähriger Lenker eines MAN-Busses streifte hierbei einen stehenden IVECO-Bus eines 55-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Bopfingen: Wohnungseinbruch

Zwischen Mittwoch, 10.11. und Dienstag, 16.11.21 wurde in ein Wohnhaus im Wilhelm-Nagel-Weg eingebrochen. Hierzu wurde ein Fenster auf der Südseite des Hauses aufgehebelt. An einem weiteren Fenster und an einer Tür konnten ebenfalls hebelspuren festgestellt werden. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.

