Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gasentwicklung löst Feuerwehreinsatz aus, Unfälle mit Personenschaden

Aalen (ots)

Vellberg: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab, Fahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Am Montag kurz vor 17:00 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Seat auf der L1064 von Eschenau in Richtung Schneckenweiler unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Merkelbach verlor der Fahrer die Kontrolle über den PKW. Das Fahrzeug kam dann rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und einen Zaunpfosten und kam etwas weiter neben der Straße im Unterholz zum Stehen. Der 27-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt. Die Feuerwehren Vellberg und Schwäbisch Hall waren vor Ort mit 8 Fahrzeugen und 41 Wehrleuten im Einsatz. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht im Zusammenhang mit dem Unfall unter Telefon 0791 400-0 nach Zeugen, insbesondere den Fahrer eines SUVs, welchen der Seat-Fahrer kurz vor dem Unfall auf der Strecke überholt haben soll.

Schwäbisch Hall: Person von PKW angefahren

Beim Ausfahren von einem Tankstellengelände beim Egerländer Weg wurde am Montagabend kurz nach 18:00 Uhr ein dort auf dem Boden liegender 73-Jähriger von dem VW einer 42-Jährigen erfasst. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Insbesondere ist unklar, weshalb der Mann dort auf dem Boden lag. Zeugen werden daher gebeten sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Gasentwicklung sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Dienstagnachmittag gegen 13:45 Uhr sorgte eine Flüssigkeit für einen Feuerwehreinsatz im Steinernen Steg. Das Mittel verdunstete in einem Treppenhaus und wurde in der Folge durch sechs Personen in dem Wohn-und Geschäftshaus eingeatmet. Die Personen wurden vor Ort ärztlich untersucht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte das Gebäude ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der Flüssigkeit aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell