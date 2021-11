Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Reifen zerstochen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Mittwoch gegen 11 Uhr wollte ein 57-jähriger Lenker eines MAN-LKW auf der Julius-Bausch-Straße von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er dein VW Golf einer 28-Jährigen und streifte die komplette linke Fahrzeugseite, so dass an dem VW finanzieller Totalschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Essingen: PKW übersehen

Um kurz nach 11 Uhr wollte am Mittwoch eine 31-jährige PKW-lenkerin von der Daimlerstraße in die Bahnhofstraße einfahren. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten PKW einer 22-Jährigen. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Spraitbach: parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Ein Renault Clio, welcher in der Birkenstraße geparkt war, wurde zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Sonntagvormittag, 11:15 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562 entgegen.

Heubach: Reifen zerstochen

Beide Vorderreifen eines weißen VW Polo wurden zerstochen, als das Fahrzeug am Donnerstag zwischen 20:30 Uhr und 22 Uhr in der Hauptstraße geparkt war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise auf den Reifenstecher erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

