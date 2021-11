Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeug aus See geborgen, Korrekturmeldung, Tiertransportkontrolle, Unfall

Crailsheim: Fahrzeug aus See geborgen

Am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr sollte der Degenbachsee abgelassen werden. Nachdem der Wasserspiegel absank, wurde im See ein Skoda festgestellt. Die Polizei kam vor Ort um den Pkw mithilfe eines Abschleppdienstes zu bergen. Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass das Fahrzeug bei einem Diebstahl im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn entwendet wurde.

Satteldorf: Tiertransportkontrolle

Am Montagvormittag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr führte die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst in einem Gewerbegebiet eine Kontrolle von Tiertransporten durch. Dabei wurden elf gewerbliche Tiertransporte kontrolliert. Hierbei mussten insgesamt 19 Verstöße zur Anzeige gebracht werden. Diese verteilten sich auf sechs Verstöße gegen die TierschutztransportVO, sechs Verstöße gegen Sozialvorschriften, vier Verstöße gegen die Viehverkehrsordnung sowie zwei Verstöße wegen technischer Mängel und einen Verstoß wegen Überladung

Korrekturmeldung zu Pressemeldung vom 16.11.2021

Bei der Pressemeldung zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Rosengarten bedarf es einer Korrektur. Der Einbruch ereignete sich nicht in Wielandsweiler sondern in Raibach. Außerdem wurde der Dieb nicht von einer Bewohnerin, sondern von einem Bewohner überrascht.

Ursprungsmeldung vom 16.11.2021

Rosengarten: Einbruch in Wohnhaus

Am Montagmorgen gegen 05:20 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus in Wielandsweiler. Während er sich noch im Wohnhaus aufhielt, wurde er von einer Bewohnerin überrascht, weshalb er aus dem Gebäude flüchtete. Eine anschließende Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief erfolglos. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Michelfeld: Auffahrunfall im Kreisverkehr

Ein 77 Jahre alter BMW-Fahrer war am Dienstag gegen 13:30 Uhr im Kreisverkehr bei der Daimlerstraße unterwegs. Dabei fuhr der BMW-Fahrer auf einen vorausfahrenden Peugeot eines 62-Jährigen auf, welcher beim Verlassen des Kreisverkehrs aufgrund eins Fußgängers anhalten musste. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

