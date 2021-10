Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Verkehrsunfall infolge tiefstehender Sonne, Verkehrsinsel übersehen"

Fulda (ots)

Am Freitag, 29.10.2021, gegen 09:45 Uhr, ereignete sich in der Dirloser Straße in Künzell ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Eine 85-jährige Fahrzeugführerin aus Künzell befuhr mit ihrem Pkw die Dirloser Straße in Richtung Turmstraße. Aufgrund tiefstehender Sonne wurde die Fahrerin in Höhe der Hausnummer 13 geblendet und kollidierte in der Folge mit einer Verkehrsinsel. Am Pkw und einem Verkehrsschild entstand Sachschaden.

