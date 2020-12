Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektionen Wiesbaden und Rheingau-Taunus- Kreis

WiesbadenWiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Versuchter Einbruch in Anwaltsbüro, Wiesbaden, Luisenstraße, Montag, 14.12.2020, 19:00 Uhr bis Dienstag, 15.12.2020, 06:45 Uhr

(mv) Unbekannte Täter gelangten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Luisenstraße in Wiesbaden in ein Mehrfamilienhaus und versuchten dort, in ein Anwaltsbüro einzubrechen. Die Täter hebelten an der Zugangstür zu dem Büro, die dem gewaltsamen Öffnen allerdings Stand hielt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Malergroßhandel angegangen, Wiesbaden, Rheingaustraße, Dienstag, 15.12.2020, 23:40 Uhr

(mv) Am Dienstagabend wurde durch unbekannte Täter ein Malereinkauf in der Rheingaustraße in Wiesbaden-Biebrich angegangen. Die Täter öffneten gewaltsam die erste von zwei Glastüren des Windfangs. Hierbei wurde der akustische Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Zivilcourage - Ladendieb verfolgt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Montag, 14.12.2020, 17:45 Uhr

(mv) Zivilcourage bewies ein 53-jähriger Mann, der einen Ladendieb verfolgte und sich auch durch drohende Schläge nicht davon abhalten ließ, bis die Polizei den Dieb fassen konnte. Der Dieb nahm am Montagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Dotzheimer Straße mehrere Artikel an sich und verließ den Laden, ohne dafür zu bezahlen. Der 53-Jährige bemerkte dies und forderte den Mann auf, stehen zu bleiben. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam und flüchtete, verfolgte der Zeuge den Dieb. Auch als der Dieb sich zu dem Zeugen umdrehte und nach ihm schlug, ließ sich dieser nicht von der Verfolgung abbringen. Er bat eine Passantin die Polizei zu verständigen, der es dann gelang, den 64-jährigen Dieb in der Rüdesheimer Straße festzunehmen. Dieser wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und versuchter Körperverletzung verantworten müssen.

4. Ladendetektiv angegriffen, Wiesbaden, Friedrichstraße, Dienstag, 15.12.2020, 16:35 Uhr

(mv) In einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße in Wiesbaden, wurden am Dienstagnachmittag ein Ladendetektiv und eine Mitarbeiterin des Geschäftes nach einem versuchten Ladendiebstahl angegriffen. Nachdem der Detektiv zwei Frauen bemerkt hatte, wie diese die Etiketten von Waren entfernten, sprach dieser die beiden an. Da es sich um Frauen handelte, nahm er eine Mitarbeiterin zu Hilfe. Kurz danach erschienen zwei Männer, die unmittelbar zuvor von den beiden Frauen telefonisch herbeigerufen wurden. Die beiden Männer griffen den Detektiv und die Mitarbeiterin an und versuchten so, den beiden Diebinnen die Flucht zu ermöglichen. Die Angegriffenen konnten sich wehren und alle vier Personen der herbeigerufenen Polizei übergeben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen alle vier Personen eingeleitet.

5. 16-Jährige in Bus angegriffen, Wiesbaden, Idsteiner Straße, Dienstag, 15.12.2020, 13:35 Uhr

(mv) Am Dienstagmittag, um 13:35 Uhr, wurde eine 16-Jährige in einem Linienbus, der sich in der Idsteiner Straße befand, angegriffen und beleidigt. Eine Frau bestieg den Linienbus in der Idsteiner Straße in dem sich auch die Geschädigte befand, ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Sie wurde von dem Fahrer aufgefordert, diese aufzusetzen. Als sie der Aufforderung nicht nachkam, wurde sie aufgefordert, den Bus wieder zu verlassen. Die Frau soll daraufhin ihr Handy aus der Tasche geholt und die anwesenden Businsassen gefilmt haben. Als die 16-jährige Geschädigte die Frau bat, dies zu unterlassen, habe die Frau die Geschädigte geschlagen, getreten und sie beleidigt. Nach dem Angriff sei die Frau aus den Bus gestiegen und in Richtung Innenstadt davon gegangen sein. Die Angreiferin soll ca. 43 Jahre alt und ca. 160 cm groß sein und braune, schulterlange Haare haben. Sie war bekleidet mit einer braunen Lederjacke, einer braunen Hose und einem weißen Top. Dazu trug sie schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2140 zu melden.

6. VW-Bus aufgebrochen, Wiesbaden, Anton-Bergius-Straße, Montag, 14.12.2020,18:30 Uhr bis 15.12.2020, 07:10 Uhr

(mv) Ein schwarzer, als Campingbus ausgestatteter VW Multivan, wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in der Anton-Bergius-Straße durch unbekannte Täter aufgebrochen. Das Fahrzeuginnere wurde durchsucht. Ob die Diebe etwas entwendet haben, konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 2540 mit dem 5. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

7. Handtasche aus Auto gestohlen, Wiesbaden, Karl-Pracht-Straße, Montag, 14.12.2020, 19:30 Uhr bis Dienstag, 15.12.2020, 07:30 Uhr

(mv) Eine im Auto offen liegengelassene Handtasche und eine Sonnenbrille im Wert von mehreren Hundert Euro, hatten das Interesse von Dieben geweckt. Der braune Volvo stand im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen in der Karl-Pracht-Straße in Wiesbaden-Schierstein, als die Täter zulangten und die Wertsachen an sich nahmen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2540 in Verbindung zu setzen.

8. Trickdieb unterwegs, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Dienstag, 15.12.2020, 09:15 Uhr

(mv) Ein Trickdieb hat am Dienstagmorgen an einer Tankstelle in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden, einem 91-Jährigen die Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld aus der Jackentasche gestohlen. Der Dieb verwickelte den Senior, nachdem dieser an der Kasse bezahlt habe, in ein Gespräch. Später, als der junge Mann gegangen war, bemerkte der Geschädigte das Fehlen der Geldbörse. Der Dieb soll ca. 20 - 30 Jahre alt, schlank und ca. 180 cm groß sein. Er war mit einer schwarzen Sporthose mit weißem Schriftzug auf dem linken Oberschenkel, einer schwarzen Collegejacke mit weißen Ärmeln und schwarz-weiß gestreiften Sportschuhe bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2140 in Verbindung zu setzen.

9. Sachbeschädigung an Deko-Kutsche - Zeugen gesucht Wiesbaden, Luisenplatz, 14.12.2020, 20:00 Uhr bis 15.12.2020, 09:00 Uhr

(mv) Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben unbekannte Täter zwei Plexiglasscheiben an einer beleuchteten Deko-Kutsche auf dem Luisenplatz in Wiesbaden beschädigt. Die Scheiben sollten den Zugang zur Kutsche versperren. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 2140 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Doch kein Angriff auf Kind Idstein, Dammühlenweg, Samstag, 12.12.2020, gegen 17:20 Uhr

(ho)Nach Ermittlungen der Idsteiner Polizei hat sich ein Sachverhalt, der sich am 12.12.2020 im Dammühlweg in Idstein abgespielt hat und zunächst als Angriff auf ein Kind gewertet wurde, mittlerweile aufgeklärt (wir berichteten am 14.12.2020). Der beteiligte 13-jährige Junge hat bei der Polizei eingeräumt, dass sich der Vorfall in Wirklichkeit ganz anders abgespielt hat. Demnach habe er vor der Wegnahme seines Handys durch den 57-jährigen Mann eine Sachbeschädigung an dessen Eigentum begangen. Der Betroffene habe das Kind daraufhin lediglich festgehalten und zur Ermöglichung der Personalienfeststellung sein Handy einbehalten. Die Ermittlungen der Idsteiner Polizei wegen eines rechtswidrigen Angriffs auf das Kind werden daher nicht weitergeführt.

2. Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß, Idstein, Bundesstraße 275, Dienstag, 15.12.2020, gegen 15:30 Uhr

(ka)Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen bei Idstein verunglückt und wurden dabei schwer verletzt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 41-jährige Wiesbadenerin die Bundesstraße 275 aus Richtung Bermbach kommend, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen gefahren sein soll. Die Frau verlor daraufhin die Kontrolle über ihren BMW der 1er Reihe und geriet auf die Gegenspur. Dort stieß sie frontal mit dem VW Golf einer 52-Jährigen zusammen, die aus Richtung Idstein kommend auf der B 275 unterwegs war. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die beiden Frauen wurden durch den Zusammenstoß jeweils schwer verletzt und mussten zur weiteren notfallmedizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung musste die Fahrbahn für rund zwei Stunden vollgesperrt werden.

3. Vorfahrt missachtet, Hünstetten, Görsroth, Bundesstraße 417, Dienstag, 15.12.2020, gegen 19:00 Uhr

(ka)Am Dienstagabend ist es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge bei Hünstetten gekommen, nachdem der mutmaßliche Unfallverursacher die Vorfahrtsregelung missachtet hatte. Gegen 19:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit dem Iveco Transporter einer Autovermietung die Bundesstraße 417 aus Richtung Hünfelden-Kirberg in Fahrtrichtung Taunusstein-Neuhof, als er schließlich nach links auf die Landesstraße 3274 abbiegen wollte. Dabei soll er den aus Taunusstein-Neuhof entgegenkommenden Peugeot eines 57-Jährigen übersehen und in Folge dessen die Vorfahrt genommen haben. Obwohl der 57-Jährige noch versucht habe auszuweichen und die Kollision zu vermeiden, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in der Kreuzungsmitte. Der Sachschaden wird nach derzeitigen Schätzungen mit rund 16.000 Euro beziffert. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung am Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell