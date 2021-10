Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Schlüssel und Mountainbike - Einbruch in Lebensmittelmarkt - 38-Jähriger geschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl von Schlüssel und Mountainbike

Bad Hersfeld - Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (27.10.), zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr, aus einem Pkw die Fahrzeugschlüssel. Der graue Mercedes Benz SL war in der Straße "Am Weinberg" auf einem umzäunten Grundstück abgestellt. Zur gleichen Zeit wurde ein Mountainbike aus einem Schuppen auf dem Grundstück entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Kirchheim - Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagabend (28.10.), gegen 22 Uhr, die Rolladen eines Lebensmittelmarktes in der Straße Stockäcker auf und zerstörte die Fensterscheibe mit einem Stein. Auch im Inneren wurde eine Scheibe zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

38-Jähriger geschlagen

Bad Hersfeld - Ein 38-jähriger Mann aus Bad Hersfeld wurde in der Nacht zu Freitag (29.10.), gegen 1.35 Uhr, von unbekannten Personen in der Breitenstraße auf dem Gehweg zusammengeschlagen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Personen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell