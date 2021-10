Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Apple iPad gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten - Eine 13-Jährige ließ am Dienstag (26.10.), gegen 13.20 Uhr, ihren Schulranzen für kurze Zeit an einer Bushaltestelle in der Straße "Am Vulkaneum" unbeaufsichtigt. Das nutzten unbekannte Täter, um den blau-grauen Rucksack mit kleinen bunten Blumen zu entwenden. Kurze Zeit später wurde der Schulranzen im Stadtgebiet aufgefunden und festgestellt, dass ein Apple iPad im Wert von rund 550 Euro fehlte. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

