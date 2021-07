PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kellerbrand führt zu Räumung von Wohnhaus in Liederbach +++ Fahrraddieb in Kriftel von Zeugen gestellt +++ Einbruchspräventionsstand am Donnerstag in Flörsheim

Hofheim (ots)

1. Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses, Liederbach am Taunus, Brunnenstraße, Sonntag, 18.07.2021, 23:00 Uhr

(jn)Am späten Sonntagabend kam es in Liederbach zu einem Kellerbrand, infolgedessen das Wohnhaus geräumt werden musste. Um kurz vor 23:00 Uhr waren Rettungskräfte über eine erhebliche Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße informiert und zum Einsatzort gerufen worden. Aus bislang unbekannten Gründen war es im Keller des Wohnhauses zu einem Brand gekommen, was dazu führte, dass sich der Rauch im Treppenhaus ausbreitete und mehrere Personen beim Verlassen des Hauses Rauchgase einatmeten. Insgesamt mussten vier Personen ärztlich behandelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Brandursachenermittler der Hofheimer Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen und führen derzeit eine Brandstellenuntersuchung durch. Bis dato kann zur Brandursache keine Aussage getroffen werden.

2. Hochwertige Zweiräder gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Schwalbach am Taunus, bis Samstag, 17.07.2021

(jn)Sowohl in Bad Soden als auch in Schwalbach wurden in der vergangenen Woche hochwertige Fahrräder gestohlen. Bereits zwischen Mittwoch und Freitag hatten unbekannte Täter aus einer Garage in der Freiligrathstraße ein Fahrrad des Herstellers "Cannondale" gestohlen. Bei der Beute handelt es sich um ein fliederfarbenes Gravelbike, Modell Topstone Carbon, im Wert von circa 3.500 Euro. Erneut schlugen bislang unbekannte Fahrraddiebe dann in der Nacht zum Samstag in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwalbach zu, wobei sie es auf zwei Räder abgesehen hatten, die auf dem Fahrradträger eines Wohnmobiles gesichert waren. Hier zerstörten die Täter die entsprechenden Sicherungsvorrichtungen und entwendeten zwei Pedelecs der Hersteller "Winora" und "Sirus" mit einem Gesamtwert in Höhe von etwa 6.000 Euro.

In beiden Fällen wird die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei die Ermittlungen übernehmen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 erbeten.

3. Fahrraddieb gestellt,

Kriftel, Paul-Duden-Straße, Zeilsheimer Weg, Samstag, 17.07.2021, 23:52 Uhr

(jn)In Kriftel haben zwei Zeugen am späten Samstagabend einen 49-jährigen Mann gestellt, der augenscheinlich zuvor ein abgeschlossenes Fahrrad weggetragen hatte. Um 23:52 Uhr wurde die Polizei über einen Fahrraddiebstahl in der Paul-Duden-Straße informiert, infolgedessen nun ein Mann von zwei Männern mit dem Diebesgut entdeckt wurde und festgehalten werde. Am Tatort übergaben die zwei 24 und 54 Jahre alten Zeugen den Tatverdächtigen an die Polizei, welche diesen für weitere Maßnahmen zu Polizeistation verbrachte. Während gegen den 49-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, konnte das Fahrrad noch vor Ort dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

4. Polizei berät in Sachen Einbruchsprävention, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Kolonnaden, Donnerstag, 22.07.2021, 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(jn)Kommenden Donnerstag wird von der Polizeidirektion Main-Taunus in den Flörsheimer Kolonnaden ein Informationsstand eingerichtet, an dem Interessierte Bürgerinnen und Bürger hilfreiche Ratschläge erhalten können, wie sie es Einbrechern zukünftig besonders schwer machen können. Zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr steht Ihnen der polizeiliche Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald mit seiner fachlich kompetenten und selbstverständlich kostenlosen Beratung rund um das Thema Einbruchsprävention zur Verfügung. Dieses Angebot ist Teil der hessenweiten WED-Sommerkampagne.

Darüber hinaus wird auch der für Flörsheim zuständige "Schutzmann vor Ort" Florian Meerheim am Infostand unterstützen und gerne für weitere Fragen und Belange der Flörsheimer Bürgerinnen Bürger ansprechbar sein.

5. Im Toilettenhäuschen gezündelt,

Eschborn, Niederhöchstadt, Montgeronplatz, Sonntag, 18.07.2021, 19:26 Uhr

(jn)Unbekannte haben am Sonntagabend mehrere Hundert Euro Sachschaden an einer Sanitäranlage in Eschborn verursacht, indem sie in dem Häuschen zündelten. Um kurz vor 19:30 Uhr meldete ein Zeuge Rauch aus dem Toilettenhäuschen am Montgeronplatz, woraufhin Einsatzkräfte zum gemeldeten Brandort fuhren. Allem Anschein nach hatten ein oder mehrere Unbekannte Papiertücher in einem dortigen Mülleimer angezündet, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung und einem Sachschaden führte. Die Arbeit der Feuerwehr war rasch getan. Seitens der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Mitsubishi Outlander bei Vandalismus beschädigt, Hochheim am Main, Fuldaweg, Samstag, 17.07.2021, 14:25 Uhr bis 16:05 Uhr

(jn)Zu einem Fall von augenscheinlichem Vandalismus kam es am Samstagnachmittag im Fuldaweg in Hochheim. Im Tatzeitraum zwischen 14:25 Uhr und 16:05 Uhr beschädigten Unbekannte einen, auf Höhe der Hausnummer 20 abgestellten, weißen Mitsubishi Outlander, wobei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstand. Neben Teilen der A-Säule war auch die Windschutzscheibe in Mitleidenschaft gezogen worden.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

7. Mercedes beschädigt - Unfallverursacher unbekannt, Kelkheim (Taunus), Gagernring, Samstag, 17.07.2021, 14:00 Uhr bis Sonntag, 18.07.2021, 18:00 Uhr

(jn)Ein weißer Mercedes ist während des vergangenen Wochenendes in Kelkheim, mutmaßlich bei einer Verkehrsunfallflucht, beschädigt worden. Der Benz parkte zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Sonntag, 18:00 Uhr auf einem Parkplatz im Gagernring, als es zu dem Schadensereignis kam. Den Spuren zufolge berührte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Wagen im hinteren rechten Bereich und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden gekümmert zu haben, entfernte sich der oder die Autofahrer/in unerlaubt von der Unfallstelle. Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim wegen Unfallflucht und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

8. Opel landet auf dem Dach - Fahrer unter Alkoholeinfluss, Hochheim am Main, Neckarstraße, Samstag, 17.07.2021, 19:30 Uhr

(jn)Am Samstagabend kam es im Bereich der Hochheimer Südstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw letztendlich auf dem Dach zum Stillstand kam und ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 26-jähriger Mann um 19:30 Uhr die Neckarstraße in Richtung Mainweg, als er im Bereich der Unterführung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf touchierte der Wagen die Bordsteinkante und fuhr auf die dortige Betonmauer auf, woraufhin der Pkw sich drehte und auf dem Dach landete. Sämtliche Fahrzeuginsassen konnten sich selbst befreien und kamen zwecks weiterer Untersuchungen in Krankenhäuser. Der Opel wurde abgeschleppt. Zudem mussten ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt werden.

