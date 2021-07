PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Fahrraddiebstahl gescheitert +++ Verletzungen durch Pfefferspray +++ Weder Fahrerlaubnis noch Versicherung +++

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad

Tatzeit: Fr., 16.07.2021, gg. 21:30 Uhr

Tatort: 65439 Flörsheim, Am Untertor

Am Freitag, dem 16.07.2021, gg. 21.30 Uhr, konnte ein wachsamer Zeuge in Flörsheim einen Fahrraddiebstahl verhindern. Er beobachtete zunächst wie zwei männliche Personen an einem, gegen Diebstahl besonders gesichertem, Fahrrad hantierten und versuchten dieses aus der Sicherung zu lösen. Einer der Täter verlor offenbar die Geduld und trat daraufhin gegen das Fahrrad, welches durch den Tritt leicht beschädigt wurde. Als der Zeuge die beiden unbekannten Täter ansprach, flüchteten diese zu Fuß in Richtung Hauptstraße. Der Diebstahl des Rades wurde somit verhindert.

Die zwei unbekannten Täter konnten durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- ca. 170cm groß - 16-17 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - sportliche Statur - schwarzes, kurzes Haar - schwarzes T-Shirt - blaue Jeans - weiße Schuhe

Täter 2:

- ca. 170cm groß - 16-17 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - sportliche Statur - schwarzes, kurzes Haar - grauer Kapuzenpullover - dunkelgraue Hose - dunkle Schuhe

Ein Strafverfahren wurde durch die Polizeistation Flörsheim eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-5475-0 in Verbindung zu setzen.

2. Rohheitsdelikte

Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray

Tatzeit: Sa., 17.07.2021, gg. 01:00 Uhr

Tatort: 65239 Hochheim, Am Weiher

In der Nacht zum Samstag kam es im Bereich des Abenteuerspielplatzes in Hochheim zu Körperverletzungen mittels der Nutzung eines Pfeffersprays. Die drei weiblichen Geschädigten aus Hochheim befanden sich in den Abendstunden im Bereich des dortigen Spielplatzes und saßen zusammen auf einer Bank. Plötzlich sei eine unbekannte männliche Person mit einem E-Scooter vorbeigefahren und habe die Geschädigten unvermittelt mit Pfefferspray besprüht. Hierdurch wurden sie leichtverletzt und erlitten Rötungen im Augenbereich. Der Täter flüchtete anschließend mit dem E-Scooter in unbekannte Richtung.

Zur weiteren medizinischen Behandlung wurden die Geschädigten in die Augenklinik nach Höchst verbracht. Eine Zeugin, die den Vorfall mitbekam, konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 180cm groß - ca. 20 Jahre alt - schlanke Statur - schwarz gekleidet

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-5475-0 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsdelikte

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Tatzeit: Fr., 16.07.2021, gg. 23:12 Uhr

Tatort: 65812 Bad Soden, Kronberger Straße

Ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Frankfurt musste seine Ausfahrt in Bad Soden beenden, als er von einer Eschborner Polizeistreife im Straßenverkehr angehalten wurde. Wie sich nämlich herausstellte, führte er das Kleinkraftrad, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Des Weiteren hatte er kein gültiges Versicherungskennzeichen an dem Roller angebracht. Stattdessen verwendete er ein inaktuelles Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2012.

Der Rollerfahrer wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Sieger, PHK´ in

