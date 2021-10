Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw bringt Radfahrerin zu Fall und flüchtet - Zeugenaufruf

Hünfeld-Mackenzell (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.50 h, kam es auf der Landesstraße 3176 bei Mackenzell, kurz nach dem Kappmühlenweg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 32-jährige Hünfelder Fahrradfahrerin bog von dem Kappmühlenweg auf die L 3176 in Richtung Hünfeld ein. Wenige Meter weiter wollte sie nach links in einen Feldweg abbiegen und zeigte dies deutlich an. Da sie jedoch ein lautes Hupen und Fahrgeräusch eines Lkws wahrnahm, führte sie den Abbiegevorgang nicht fort und wurde kurz darauf von einem Lkw überholt. Durch den überholenden Lkw wurde sie derart erschrocken, dass sie zu Fall kam und auf die Fahrbahn stürzte. Zu einer Berührung kam es nicht. Der Lkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die Radfahrerin verletzte sich durch den Sturz leicht. Der flüchtige Lkw wurde als rot-schwarzer Baustellen-Lkw beschrieben. Weitere Hinweise liegen nicht vor.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

