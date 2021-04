Polizei Aachen

POL-AC: Fahrerflucht nach Unfall mit Fußgänger

Baesweiler (ots)

Ein 22-jähriger Fußgänger wurde am vergangenen Dienstagmorgen (13.04.2021) bei einem Verkehrsunfall in der Geilenkirchener Straße schwer verletzt. Der Fahrer eines Lieferwagens hatte den Mann beim Überqueren der Fahrbahn gerammt und anschließend seine Fahrt in Richtung Ludwig-Erhard-Ring fortgesetzt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Mehrere Zeugen leisteten erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der 22-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die intensiven Ermittlungen des Verkehrskommissariats führten bereits am Folgetag zur Identifizierung des 28-jährigen Fahrers. Mehrere Hinweise auf den Transporter sowie die Auswertung von GPS-Daten hatten die Ermittler auf seine Spur gebracht. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und unterlassener Hilfeleistung. (am)

