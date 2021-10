Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Vogelsbergkreis

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Dienstag (26.10.), gegen 9:45 Uhr, parkte eine 26-jährige Frau aus Ulrichstein ihren schwarzen Ford Fiesta auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Alsfeld. Als sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Vermutlich touchierte der bisher unbekannte Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug fährt in Leitplanke

Alsfeld - Am Dienstag (26.10.), gegen 16:16 Uhr, befuhr ein 21-jähriger junger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem grauen Ford die B 62 von Alsfeld kommend in Richtung Eifa. Laut seinen Angaben kam ihm auf dieser Strecke ein Fahrzeug entgegen, welches zu weit auf dessen Fahrbahn fuhr. Um einen Unfall zu vermeiden, sei er nach rechts ausgewichen und kollidierte mit der Leitplanke sowie einer Warnbake. Der junge Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Zu dem entgegenkommenden Fahrzeug konnte der Fahrer keine Angaben machen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell