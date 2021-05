Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs in Wilhelmshaven - Alkoholisierter Pkw-Fahrer übersieht Kreisverkehr und verunfallt in Graben

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch übersah ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Rendsburg den Kreisverkehr "Am Tiefen Fahrwasser" in Wilhelmshaven. Er überführ den Kreisverkehr, verlor infolgedessen die Kontrolle über seinen Pkw und verunfallte in einem Graben. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden; der Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 30-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,27 Promille fest. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell