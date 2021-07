Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Züge mutmaßlich mit Steinen beworfen

Rastatt (ots)

Am Bahnhof Rastatt kam es am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Zug bei der Durchfahrt im Bahnhof Rastatt mutmaßlich mit Steinen beworfen.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten im Rahmen einer Fahndung vier mögliche Tatverdächtige im Alter zwischen 13-19 Jahren festgestellt werden. Umgehend wurden die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt und die Minderjährigen in deren Obhut übergeben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinen Beschädigungen.

Die Bundespolizei warnt: Ein Steinwurf gegen einen Zug ist kein Kavaliersdelikt. Es handelt sich um einen schwerwiegenden Eingriff, der lebensgefährlich sein kann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell