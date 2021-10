Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der Polizeistation Hilders

Ehrenberg / Gersfeld (ots)

B 278 Wüstensachsen:

Zwei verletzte E-Bikefahrer und ein Gesamtschaden in Höhe von 10.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag dem, 28.10.2021, gegen 14:15 Uhr, auf der Bundesstraße 278 zwischen Wüstensachsen und Bischofsheim ereignete. Eine 49-jährige E-Bikefahrerin und ein 52-jähriger E-Bikefahrer aus Warstein befuhren die B 278 von Wüstensachsen kommend in Richtung Bischofsheim. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Tann fuhr in gleicher Richtung und erfasste kurz vor einem Waldstück aus bisher ungeklärter Ursache beide Radfahrer. Alle Beteiligten mussten vor Ort medizinisch durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Radfahrer mussten zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden.

B 279 Altenfeld - Gersfeld:

Am Donnerstag, dem 28.10.2021, gegen 17:00 Uhr, Uhr befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Künzell die B 279 aus Gersfeld kommend in Richtung Altenfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie zwischen beiden Ortslagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Leitpfosten. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig einseitig gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000 EUR. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

