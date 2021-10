Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Sie haben gewonnen!": 81-Jährige wird Opfer von falschem Gewinnversprechen - Wahlplakat zerstört - Metallgeländer beschädigt - Alu-Felgen gestohlen

"Sie haben gewonnen!" - 81-Jährige wird Opfer von falschem Gewinnversprechen

Schotten - 570.000 Euro: Über diesen Gewinn freute sich eine 81-jährige Frau am Montag (18.10.). Zu diesem Zeitpunkt wusste die Senioren jedoch nicht, dass sie Opfer von dreisten Betrügern wurde, die sie um ihr Erspartes brachten.

Die Seniorin wurde an diesem Tag durch einen unbekannter Anrufer, der sich als Polizist ausgab, kontaktiert. Um den versprochenen Gewinn zu erhalten, müsse die Geschädigte aufgrund anfallender Gebühren und Steuern einen Betrag im vierstelligen Bereich auf ein Konto überweisen. Die Seniorin ahnte von dem Betrug nichts und kam der Aufforderung des falschen Polizeibeamten nach. Erst als die 81-Jährige Tage später erneut von einem Betrüger kontaktiert wurde und einen weiteren Betrag überweisen sollte, wurde sie skeptisch und kontaktierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Jeder freut sich über einen Gewinn, besonders in Form von Bargeld. Aber Vorsicht: Trickbetrug ist vielfältig. Die Gewinnspiele, die Art und die Höhe der Gewinne variieren regelmäßig. Gleichbleibend ist hingegen die Forderung der Betrüger: Vor der Gewinnübergabe sollen die Opfer Gebühren zahlen, an Veranstaltungen zur Versteigerung minderwertiger Waren teilnehmen oder kostenpflichtige Hotlines wählen. Denken Sie daran: Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben. Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de.

Alu-Felgen gestohlen

Alsfeld - Unbekannte Täter brachen zwischen Montagmittag (25.10.) und Mittwochvormittag (27.10.) in mehrere Firmen-Container in der Straße "An der Hessenhalle" ein. Dort entwendeten sie vier Komplettsätze Reifen auf Alu-Felgen im Gesamtwert von circa 1.500 Euro. Darunter befanden sich Reifen für einen VW Passat, einen Skoda Fabia sowie zwei Sätze für einen Skoda Octavia. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Metallgeländer beschädigt

Schotten - Unbekannte randalierten in der Nacht zu Donnerstag (21.10.) im Altburgpark und beschädigten einen Metallzaun. Der Zaun diente als Absicherung der Böschung und wurde rund einen Monat zuvor aufgestellt, nachdem bereits das Metallgeländer durch Unbekannte beschädigt wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wahlplakat zerstört

Schotten - Ein am Fahrbahnrand der Landstraße zwischen Rudingshain und Schotten in Höhe des Vogelpark abgestellter landwirtschaftlicher Anhänger mit einem darauf angebrachten Wahlplakat einer Partei war Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigem Kenntnisstand steckten Unbekannten Dienstag (26.10.), gegen 23.40 Uhr, das Plakat in Brand. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

