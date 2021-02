Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck-Freienhagen - Scheiben Geschwindigkeitsmessanlage besprüht, Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagmorgen besprühte ein Unbekannter die Scheiben an zwei Geschwindigkeitsmessanlagen in der Kasseler Straße in Waldeck-Freienhagen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Täter beschmierte die Scheiben der Säulen mit rosa Sprühfarbe, auf eine Säule brachte er zusätzlich das Wort "ZUHOCH" auf (siehe Bild). Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell