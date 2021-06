Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210611.2 Hemmingstedt: Einbruch in Firmengebäude

Hemmingstedt (ots)

Bei einem Einbruch in das Gebäude einer Firma in Hemmingstedt haben Unbekannte in der Nacht zu heute Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Donnerstag, 17.00 Uhr, bis Freitag, 03.30 Uhr, begaben sich Einbrecher zu einem Firmengrundstück in der Carl-Friedrich-Benz-Straße. Sie stiegen über ein Fenster in das dortige Gebäude ein und stahlen aus einem Tresor Bargeld. Mitsamt ihrer Beute verließen die Täter das Objekt wieder über das Einstiegsfenster.

Hinweise auf die Eindringlinge gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell