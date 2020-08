PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am 28.08.2020

Weilmünster (ots)

Frontaler Zusammenstoß zwischen Kleintransporter und PKW mit Pferdeanhänger

Unfallort: Landesstraße 3063, Gemarkung 35789 Weilmünster-Laubuseschbach Unfallzeit: Mittwoch, 27.08.2020, 20:02 Uhr

Am Donnerstagabend befuhr ein 51 Jahre alter Mann aus Mengerskirchen mit seinem Kleintransporter die Landstraße 3063 aus Richtung Winden her kommend in Fahrtrichtung Laubuseschbach. Im Bereich einer Kurve kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden PKW mit Pferdeanhänger zusammen. Durch den Zusammenstoß riss der Pferdeanhänger von dem Pkw ab. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß nach jetzigem Stand leicht verletzt, die beiden Pferde blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50.000 EUR. Zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und auf Grund von auslaufenden Betriebsstoffen, wurde die Landstraße im Zeitraum von 20:25 Uhr bis 23:12 Uhr voll gesperrt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Kleintransporters alkoholisiert war. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg

65549 Limburg

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell