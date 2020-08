PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 27.08.2020

Limburg (ots)

Farbschmierereien auf dem Friedhof Niederbrechen

In der Zeit vom gestrigen Mittwochnachmittag, bis zum heutigen Donnerstagmorgen wurden die Trauerhalle und Teile der Natursteinmauer, auf dem Friedhof in Niederbrechen, mit Farbschmierereien beschädigt. Hier wurden durch unbekannte Täter, vermutlich mit einem Filzstift, mehrere Davidsterne angebracht. Über den entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden; die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche im betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Gerhard Fuhrmann

Kommissar vom Dienst



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

Telefon: 06431/9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell