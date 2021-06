Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210611.1 Glückstadt: Fahrten unter Drogeneinfluss

Glückstadt (ots)

In dieser Woche hat die Polizei in Glückstadt zwei Verkehrsteilnehmer erwischt, die unter dem Einfluss von Drogen stehend mit ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen sind. Sie mussten sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Am Montag überprüfte eine Streife gegen 15.30 Uhr in der Straße Am Batardeau den 23 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. Seine Pupillen reagierten auf Lichteinfall träge, die Bindehäute waren gerötet. Zuletzt, so der Betroffene, hätte er vor Wochen Cannabis konsumiert. Ein daraufhin absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Letztlich räumte der Mann ein, erst vor zwei Tagen Kokain und Cannabis zu sich genommen zu haben. Der aus dem Glückstädter Umland Stammende musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen und seinen Weg erst einmal ohne Roller fortsetzen. Am Folgetag kontrollierten Beamte um 20.25 Uhr Am Hafen einen Autofahrer. Auch er zeigte körperliche Anzeichen, die auf Rauschmittelkonsum hindeuteten. Nachdem bei ihm der Drogenschnelltest positiv auf THC und Amphetamin reagierte, gab er an, Ende Mai mehrere Joints geraucht und "Pep" genommen zu haben. Den 35-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Merle Neufeld

