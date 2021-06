Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210610.2 Itzehoe: Einbruch über Tag

Itzehoe (ots)

Am Mittwochnachmittag haben Einbrecher in Itzehoe ein Einfamilienhaus heimgesucht. Vermutlich entwendeten sie nichts - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum von 14.10 Uhr bis 16.00 Uhr verließ die Bewohnerin eines Hauses in der Straße Am Lehmwohld ihre Wohnung. Bei ihrer Rückkehr musste die Dame feststellen, dass sie zwischenzeitlich ungebetene Gäste hatte. Diese drangen durch die Terrassentür in das Gebäude ein und betraten und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Angaben der Geschädigten entwendeten die Täter nichts.

Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell