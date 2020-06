Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim-Altenbach: Firmeneinbruch; Zeugen gesucht

Schriesheim-Altenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachten zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in eine Firma in der Gewerbestraße im Ortsteil Altenbach ein und entwendeten offenbar lediglich Bargeld. Über die Höhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die während des Tatzeitraumes, zwischen 13 Uhr am Sonntag und 05 Uhr am Montag Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

