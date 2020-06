Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Zwischen Sonntag, 21.45 Uhr und Montag, 16.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Peugeot, der in der Fischerstraße, im Stadtteil Neckarau, Höhe Anwesen Nr. 44 geparkt war. Der Unbekannte suchte das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000.- Euro zu kümmern. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet oder sonst wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

