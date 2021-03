Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt: Betrüger erbeuten fünfstellige Geldsumme mit Enkeltrick - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (5. März 2021) haben Unbekannte eine Seniorin um eine fünfstellige Geldsumme betrogen. Eine Täterin hatte sich am Telefon als Tochter ausgegeben, die in einer angeblichen Notlage steckte.

Gegen 11 Uhr bekam die 85-Jährige einen Anruf von einer Frau, die sich mit weinender Stimme als ihre Tochter ausgab. Sie sagte, dass sie sofort abgeholt werden müsse; dann brach das Telefonat ab. Kurz darauf rief ein angeblicher Polizeibeamter an und erklärte, dass die vermeintliche Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Ihr Rechtsanwalt würde gleich vorbeikommen und eine fünfstellige Kautions-Summe abholen.

Wenige Zeit später stand der vermeintliche Rechtsanwalt vor der Tür der Seniorin auf der Stettiner Straße. Sie händigte ihm das Geld aus, fragte allerdings nach einer Quittung. Daraufhin wurde der Mann aggressiv und ging.

Der Täter, der sich als Rechtsanwalt ausgab, ist 1,70 Meter groß und hat dunkle Augen und dunkle Haare. Er trug einen dunklen Mantel sowie eine dunkle Maske. Zudem hatte er ein Handy mit einem kaputten Display dabei.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (92)

