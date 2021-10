Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Schaukasten

Fulda (ots)

Hünfeld - In der Nacht auf Sonntag (24.10.) schlugen Unbekannte in der Lindenstraße eine Sicherheitsglasscheibe eines Schaukastens ein. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Tel. 06652/96580.

