Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Fahrt mit E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Wiesenstraße in Neustadt kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt am 19.03.2021 gegen 21:10 einen 24-jährigen Mann, welcher mit einem E-Scooter die genannte Straße befuhr. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann aus Neustadt bei der Fahrt offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Aufgrund der erlangten Hinweise wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun u.a. eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell