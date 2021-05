Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Besitzer von Fahrrad!

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Brahmsring

21.04.2021, 19:00 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht den Besitzer zu einem beschlagnahmten Fahrrad.

Bei dem Rad handelt es ich um ein weiß-schwarzes Mountainbike des Herstellers BULLS, Modell Copperhead 3 rs. Das Fahrrad wurde am Abend des 21. April 2021 im Brahmsring, in der Nähe des Kinderspielplatzes am Sportplatz, im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zu einer versuchten Körperverletzung durch die Beamten beschlagnahmt.

Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass es aus einem Diebstahl stammt, suchen die Ermittler nun nach dem rechtmäßigen Besitzer. Möglicherweise hat der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl bzw. Verlust seines Fahrrads bisher noch nicht bemerkt.

Personen, die Angaben machen können, woher das Fahrrad stammt, oder sich als rechtmäßige Besitzer zu erkennen geben können, werden gebeten sich bei den Beamten der Polizei Wolfsburg, Heßlinger Straße 27, zu melden oder telefonisch unter der Rufnummer 05361/ 46 46-0.

