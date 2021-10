Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Wildunfall

Friedewald - Am Mittwoch (27.10.), um 20:05 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Weilar im Wartburgkreis mit seinem Renault Megane die Bundesstraße 62 aus Friedewald kommend in Richtung Malkomes. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Wildschwein. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Das Wild verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Richtungstafel beschädigt und geflüchtet

Ludwigsau - Im Rahmen einer Steckenkontrolle wurde durch die Straßenmeisterei Rotenburg eine beschädigte Richtungstafel-Kurve festgestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde diese in der Zeit von Montagvormittag (18.10.) bis Donnerstagmittag (21.10) durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienstelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

2. Vogelsbergkreis

Spiegelberührung im Längsverkehr

Homberg - Am Donnerstag (28.10.), gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 42-jährige Audi-Fahrerin die L3343 aus Maulbach kommend in Richtung Ober-Gleen. Auf dieser Strecke kam ihr ein bisher unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches ihren Angaben zufolge sehr weit mittig auf der Fahrbahn fuhr. Dadurch kam es zu einer Kollision der Außenspiegel zwischen den beiden Fahrzeugen.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher dann von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenene Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrt ohne Führerschein endet mit hohem Sachschaden

Alsfeld - Am Freitag (29.10.), gegen 00:04 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Alsfelder mit einem Mercedes in Alsfeld die Straße "Kirchplatz" und kollidierte mit dem dortigen Bürgersteig und einer Steintreppe. Nach der Kollision fuhr er weiter in die "Hersfelder Straße", dort kam das Fahrzeug aufgrund der massiven Beschädigungen zum Stehen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 15.000 Euro. Der junge Mann war nicht im Besitz eines Führerscheins.

