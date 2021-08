Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Daaden - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec Haibike

Daaden (ots)

Der 28-jährige Eigentümer stellte sein Pedelec am 26.08.2021 gegen 20:30 Uhr im Bereich des Schützenhofes im Ortsbereich Daaden an einer Laterne ab. Nach eigenen Angaben sicherte er das Fahrrad mittels Zahlenschloss. Als er gegen 21:30 Uhr an den Standort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Bei dem Pedelec handelte es sich um ein Haibike S-Duro Fullseven, Farbe türkis mit schwarzer Aufschrift, 28 Zoll, Wert ca. 3000EUR. Hinweise an die Polizei Betzdorf.

