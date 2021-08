Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Buchholz (WW) (ots)

Am Donnerstag wurde im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr an der Bundesstraße 8, Höhe Buchholz, Ot. Griesenbach, in Fahrtrichtung Uckerath eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei der Messstelle handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle, die Geschwindigkeit ist im Messbereich auf 70 km/h begrenzt. Bei einer Durchlaufzahl von 1385 Fahrzeugen sind 132 Fahrzeugführer*innen im Verwarngeldbereich und 28 Fahrer*innen im Anzeigenbereich gemessen worden. Die schnellste Messung betrug 107 km/h.

