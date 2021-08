Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kasbach-Ohlenberg (ots)

Am Mittwochmorgen kollidierten ein Radfahrer und eine Pkw-Fahrerin an einer Einmündung in der Unter-Erler-Straße in Ohlenberg. Der 22-jährige Fahrradfahrer befuhr die Unter-Erler-Straße in Richtung Ohlenberg und übersah hierbei den herannahenden Pkw einer 56-jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

