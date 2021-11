Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Unfall am Fußgängerüberweg

Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 17.20 Uhr den Kreisverkehr in der Bühlstraße und bog von dort in Richtung Rommelshausen ab. Am dortigen Zebrastreifen übersah er einen querenden Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der 32-jährige Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Fellbach: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Klebwaldstraße fuhr am Dienstag ein unbekannter Autofahrer auf einen dort geparkten Pkw Audi auf und schob dieses Auto auf ein angrenzendes Geländer. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher und hinterließ ungefähr 1500 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen sowie auf das geflüchtete Auto nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Pkw contra Linienbus

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr in der Gmünder Straße. Eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin wollte von der Gmünder Straße nach rechts in die Hohenstaufenstraße abbiegen und übersah hierbei einen rechts neben ihr fahrenden Linienbus, der sich auf der dortigen Busspur befand. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde aber niemand.

Rudersberg-Michelau: Vorfahrt missachtet

Eine 29-jährige VW-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 12:40 Uhr von der Gartenäckerstraße auf die Hauptstraße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 50 Jahre alten Renault-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

