POL-AA: Rosengarten: Unfall mit zwei Verletzten

Aalen (ots)

Am Donnerstag kurz nach 11:00 Uhr kam es auf der B19 in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzte. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines VW-Kleinbusses war auf der B19 aus Richtung Schwäbisch Hall in Fahrtrichtung Rosengarten. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden VW-Kleinbus eines 54-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 54-Jährigen umgeworfen und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide Fahrer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die B19 ist aktuell (Stand12:15 Uhr) für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.

