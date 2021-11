Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall, Mülleimer beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Eine 67-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr die Tüngentaler Straße. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 18-jähriger VW-Fahrer von der Tüngentaler Straße in die Ellwanger Straße abbiegen wollte und hierbei verkehrsbedingt anhalten musste. Die 67-Jährige fuhr auf den 18-Jährigen auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

Blaufelden: Mülleimer beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Mittwochnachmittag 16:30 Uhr und Donnerstagmorgen 06:00 Uhr einen Mülleimer an einer Schule in der Schulstraße. Dadurch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

