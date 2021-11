Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeitungen in Brand gesetzt - Fahrrad entwendet - Unfall

Backnang: Fahrrad entwendet

Beim Kino in der Sulzbacher Straße wurde am Mittwoch zwischen 16.45 Uhr und 18.45 Uhr ein Fahrrad im Wert von ca. 1000 Euro entwendet. Das Mountainbike war dort mit einem Kettenschloss gegen Diebstahl gesichert. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und Verbleib des Rades, bei dem es sich um ein Cube Acid grey 'n' orange in Rahmenhöhe 43,2 handelt, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Waiblingen: Jugendlicher Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag kurz vor 18 Uhr an der Kreuzung Alte Bundesstraße / Schurwaldstraße. Der Jugendliche befuhr den Kreuzungsbereich entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und kollidierte hierbei mit dem Opel eines 52-Jährigen. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Weinstadt-Endersbach: Zeitungen am Friedhof in Brand gesteckt

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter auf dem Gelände des Friedhofes in der Theodor-Heuss-Straße ein Stapel Zeitungen in Brand gesetzt. Hierdurch wurde die Holztüre zur Aussegnungshalle leicht beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

