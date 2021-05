Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte beschädigen Bankautomaten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

Ein Zeuge meldete Samstagmittag, 01.05.2021, der Polizei einen beschädigten Automaten in einer Bank am Kesselbrink.

Ein Bielefelder betrat gegen 13:45 Uhr die Räume der Bank am Kesselbrink und entdeckte Beschädigungen an dem Bankautomaten für Münzrollen. Er benachrichtigte die Polizei. Streifenbeamte stellten am Tatort Beschädigungen am Bedienerdisplay des Automaten sowie an dem Bankkarten-Fach fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

