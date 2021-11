Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw gestreift

Aalen (ots)

Braunsbach: Pkw gestreift

Ein 38-jähriger Sattelzug-Fahrer befuhr am Freitagvormittag gegen 09:15 Uhr die L2218 von Cröffelbach in Richtung Bühlerzimmern. In einer Linkskurve kam er dabei auf die Gegenspur und streifte eine 54-jährige Toyota-Fahrerin. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell