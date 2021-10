Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Glück im Unglück

Bad Dürkheim (ots)

Glück im Unglück hatte ein 45-jähriger Bad Dürkheimer, der am 21.10.2021 gegen 14:30 Uhr mit seinem Traktor den Kreisverkehr auf der L516 in Richtung B271 befuhr. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippte der Traktor im Kreisverkehr nach rechts um, die beiden mitgeführten Anhänger blockierten die Fahrspur. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei lediglich leicht am Arm und konnte sich eigenständig aus dem umgekippten Traktor befreien. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Räumung und Reinigung der Unfallstelle musste der Kreisverkehr teilweise bis gegen 15:40 Uhr gesperrt werden.

