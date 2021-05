Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Radfahrer kollidiert mit Reh - Sachbeschädigung - Baum beschädigt - Radfahrer prallt gegen geparkten PKW

Aalen (ots)

Essingen: Radfahrer kollidiert mit Reh

Am Freitag um 06.50 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad den Waldweg vom Skilift Lauterburg in Richtung Essingen. Auf Höhe des Remsursprungs querte ein Reh den Weg. Das Tier wurde von dem Fahrrad erfasst und beide Beteiligten stürzten auf den geschotterten Waldweg. Während das Tier offensichtlich unverletzt in den Wald flüchten konnte, blieb der Radfahrer mit Schürfwunden an den Armen, zerrissener Kleidung und einem beschädigten Mountainbike zurück. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der junge Mann fuhr anschließend bis nach Aalen zu seiner Arbeitsstelle weiter, während sein Vater den Unfall der Polizei meldete.

Dorfmerkingen: Sachbeschädigung

Zwischen dem 01.05. und dem 25.05.21 wurde ein Bewegungsgerät, im generationenübergreifenden Gesundheitspräventions-Parcour in einem Waldgebiet südlich von Dorfmerkingen, erheblich beschädigt, indem die Halterung einer Beinstütze abgebrochen wurde. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 / 919001 entgegen.

Durlangen: Baum beschädigt

Auf einem Spielplatz in der Wassergasse wurde ein Baum massiv beschädigt, indem großflächig die Rinde abgeschält wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Vorfall dürfte sich bereits im Laufe des Dienstags ereignet haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer prallt gegen geparkten PKW

Vermutlich aus Unaufmerksamkeit prallte am Freitag gegen 11 Uhr in der Klarenbergstraße ein Radfahrer gegen einen geparkten PKW. Der 60-jährige Radler stürzte und verletzte sich schwer. Er musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07171 / 3580 bei der Polizei Schwäbisch Gmünd zu melden.

