Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tätliche Auseinandersetzung wegen unerwünschter Werbung - Unfallflucht - Fleischkisten verloren - Von Hund gebissen - Rollerfahrer gesucht - Toast löst Feuerwehreinsatz aus - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: 500 Euro Sachschaden

Zwischen 18 und 20 Uhr am gestrigen Donnerstagabend schlugen Unbekannte die Scheibe der Eingangstüre zu einem Spielcasino in der Friedhofstraße ein. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Möglicherweise wollten die Täter in das Casino einbrechen und schlugen daher mit einem harten Gegenstand gegen die Scheibe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Tätliche Auseinandersetzung wegen unerwünschter Werbung

Leichte Verletzungen erlitt ein 60-Jähriger bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Donnerstagabend. Der Mann hatte sich eigenen Angaben nach bei der Austrägerin einer Zeitung darüber beschwert, dass diese ein Exemplar in seinen Briefkasten gesteckt hatte, obwohl er wohl schon mehrfach darum gebeten hatte, dies zu unterlassen. Gegen 19.45 Uhr suchte dann der 49 Jahre alte Ehemann der Austrägerin den 60-Jährigen auf und stellte ihn zur Rede. Er beleidigte den Mann und verpasste ihm anscheinend eine Kopfnuss; außerdem soll er ihn geschubst und mit einem Besenstiel bedroht haben. Erst nachdem der Angegriffene sich in seiner Wohnung einschloss, verließ der 49-Jährige wohl das Mehrfamilienhaus im Saumweg wieder.

Westhausen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Donnerstagnachmittag zwischen 16.30 und 17 Uhr einen Sachschaden von rund 2000, als er einen Pkw Audi beschädigte, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellt war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040.

Aalen: Radfahrer von PKW erfasst

Am Donnerstag um 17:40 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer den Radweg entlang der Friedrichstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung Wasseralfingen. Eine 37-jährige Frau befuhr mit ihrem VW Golf die Hopfenstraße vom Krankenhaus in Richtung Kreisverkehr Friedrichstraße. Der Radler überfuhr, ohne auf die in den Kreisverkehr einfahrende Golf-Lenkerin zu achten, die Hopfenstraße. Als er das Fahrzeug erkannte, versuchte er auf die Fahrbahn auszuweichen, so dass es im Kreisverkehr zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der Radfahrer quer über das Fahrzeug geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er musste, trotz Schutzhelm, schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Westhausen: Fleischkisten verloren

Am Freitagnacht gegen 00:15 Uhr wurde der Polizei in Aalen gemeldet, dass an der BAB-Ausfahrt westhausen mehrere Kisten mit Fleischstücken auf der Fahrbahn liegen würden. Tatsächlich konnten von der eintreffenden Polizeistreife insgesamt sieben Kisten, die mit Fleisch befüllt waren, aufgefunden werden. Nachdem auch zwei Spriegel eines LKW bei den Kisten lag, muss davon ausgegangen werden, dass die Kisten unbemerkt von einem LKW gefallen sind.

Aalen: Unfallverursacher gesucht

Mit seinem Radlader befuhr ein 20-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr die Landesstraße 1029 zwischen dem Wasseralfinger Friedhof und Oberalfingen. Dort wurde er trotz Gegenverkehr von einem Fahrzeug überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr der 20-Jährige in die abfällige Bankette, wobei der Radlader umkippte und ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Der Unfallverursacher, bei dem es sich um einen VW Golf 7 handeln soll, fuhr davon. Hinweise auf den Pkw VW bzw. dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Von Hund gebissen

Zwei tiefe Wunden am Bein, die ärztlich behandelt werden mussten, erlitt eine 54-Jährige durch den Biss eines Hundes. Die Frau war gegen 10.45 Uhr am Donnerstagvormittag mit ihrem eigenen Hund in der Hasenbergstraße unterwegs, als der Hund aus einem Hofraum auf sie zusprang und zubiss. Auch ihr Bordercollie erlitt mehrere Bisswunden, die in der Tierklinik in Dinkelsbühl versorgt werden mussten.

Schwäbisch Gmünd: Streit endet mit Schlägen

Am Freitagmorgen gegen 2 Uhr kam es in der Ledergasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren und zumindest zwei davon leicht verletzt wurden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar; das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Leinzell: Rollerfahrer gesucht

Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt stellten Beamte einen noch unbekannten Rollerfahrer fest, der von Iggingen kommend in Richtung Leinzell fuhr. Auf Höhe des Schützenhauses wurde der Zweiradfahrer von dem entgegenkommenden Streifenwagen per Blaulicht zum Anhalten aufgefordert. Unbeeindruckt fuhr der Rollerfahrer jedoch um das zwischenzeitlich stehende und hupende Polizeifahrzeug herum und davon ohne seine Geschwindigkeit überhaupt zu verringern. Da an dieser Stelle das Wenden des Streifenfahrzeuges nicht möglich war, konnte zunächst auch keine Verfolgung des Unbekannten aufgenommen werden. Die anschließende Fahndung im Ortsgebiet blieb leider erfolglos. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hielt sich ein 8-jähriges Mädchen mit ihren Hunden auf der Fahrbahn auf. Diese konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten, nachdem ihre Mutter sie laut rufend auf den herannahenden Rollerfahrer aufmerksam gemacht hatte. Der Roller fuhr dann in einem Abstand von wohl nur rund 50 cm am dem Mädchen vorbei. Der unbekannte Rollerfahrer ist männlich und relativ jung; er trug eine rote Arbeitshose mit schwarzem Besatz an den Knien, eine schwarze Lederjacke (möglicherweise mit weißem Streifen am Ärmelbereich) und einen schwarzen Motorradhelm. Der von ihm gefahrene Roller ist schwarz mit grauen Markierungen. Hinweise auf den Rollerfahrer bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mutlangen: Toast löst Feuerwehreinsatz aus

Mit insgesamt 40 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Mutlangen und Schwäbisch Gmünd am Donnerstagmorgen gegen 1.50 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Forststraße aus. Vor Ort stellte sich jedoch rasch heraus, dass ein 72-Jähriger in einem Alten- und Pflegeheim lediglich einen Toast in den Toaster gesteckt hatte, welcher verbrannte und dadurch den Rauchmelder ausgelöst hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell