PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unvermittelt bespuckt worden

Bad Schwalbach (ots)

1. Busfahrer bespuckt,

Walluf, Steinritzweg, Mittwoch, 14.04.2021, 05:20 Uhr

(fe) Am frühen Mittwochmorgen wurde in Walluf ein Busfahrer auf offener Straße von einem weiteren Verkehrsteilnehmer angespuckt. Der 58-jährige Fahrer eines Gelenkbusses befuhr den Steinritzweg, als ihm ein dunkelgrüner Skoda entgegenkam. Aufgrund einer Engstelle konnten zunächst beide Fahrzeuge nicht aneinander vorbeifahren. Der Busfahrer habe den Fahrer des Skoda gebeten zurückzusetzen, da ihm dies aufgrund der Größe des Busses nicht möglich war. Der Autofahrer sei darüber erzürnt gewesen und habe zunächst auf den Boden gespuckt. Anschließend sei er mit seinem Fahrzeug an dem Bus vorbeigefahren und habe den 58-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb seines Busses befand, mitten ins Gesicht gespuckt. Der geschockte Busfahrer meldete sich daraufhin bei der Polizei. Der Autofahrer sei etwa 63 bis 65 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank gewesen. Er habe graue, kurze Haare gehabt und sei mit einer blauen Hose und Jacke bekleidet gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 an die Polizeistation Eltville zu wenden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell