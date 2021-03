Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünf Autos im Kasseler Westen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel:

Mindestens fünf Autos beschädigten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Kasseler Westen. In den meisten Fällen traten sie einen oder beide Außenspiegel der geparkten Pkw ab. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können.

Wann genau die Taten in der Nacht stattfanden, ist bislang nicht bekannt. Vier beschädigte VW waren in der Hupfeldstraße, Herkulesstaße und Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt. Neben den abgetretenen Spiegeln zerkratzten die Täter an einem VW Golf Plus mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass auch ein beschädigter Opel Astra in der Riedeselstraße, an dem beide Außenspiegel abgerissen wurden, auf das Konto derselben Täter geht.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell